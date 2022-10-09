Hatay kırsalında çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla nokta istihbaratına dayalı gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Çörtük Operasyonu kapsamında, Payas ilçesinin Amanoslar bölgesi kırsalında arazi araması yapıldı.

Arazideki 2 depo içerisinde PKM makineli tüfek, 10 el bombası, 12 roket mühimmatı, 3 bin 920 çeşitli çaplarda fişek, 28 piyade tüfeği şarjörü, 7 EYP düzeneği, 129 fünye, 8 el telsizi, 4 el telsizi anteni ile 100 metre saniyeli fitil ele geçirilerek imha edildi.