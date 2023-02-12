Hatay Havalimanı kullanıma açıldı
Hatay'da depremden zarar gören havalimanındaki oranım işlemleri tamamlandı. Havalimanı uçuşları açıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı, ekiplerin aralıksız onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onarım çalışmalarının tamamlanarak havalimanının bugün hizmet vermeye başladığını duyurdu.
"Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, deprem sonrası havalimanındaki hasarlı alanlar ve onarım sonrası çekilen görüntülere yer verildi.
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