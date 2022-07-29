Hatay'daki orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesi Ballıöz Mahallesi Parkevler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel 29.07.2022, 01:04
Hatay'ın Antakya ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde alevleri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.
Olay yerine sevk edilen Hatay Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.
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