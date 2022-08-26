Hatay'da motosiklet kazası: bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Hatay'da önce yön levhasına ardından otomobile çarpan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Genel 26.08.2022, 07:38
Merkez Antakya ilçesinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi Vali Ürgen Parkı kavşağında, önce trafik levhasına ardından seyir halindeki otomobile çarptı.
Kazada motosiklette bulunan Mustafa Mert Yurtsever ile Günay C. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Mert Yurtsever burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.
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