Hatay'da kırsal alanlara ekilmiş 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Genel 24.07.2022, 15:21
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal bölgedeki 5 adreste Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.
Helikopterle incelenen alanlara 35 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çalışmada, 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
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