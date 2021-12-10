Hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde henüz tespit edilemeyen bir sebeple oksijen tüpü patladı. Meydana gelen kazada biri hemşire 2 kişi yaralandı.
Genel 10.12.2021, 14:50
Hastanenin acil servisinde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında yaralanan bir hemşire ile bir temizlik personeli tedavi altına alındı.
Hastane başhekimi Özcan Pişkin, olay yerine gelerek bilgi aldı.
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