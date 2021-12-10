Hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Hastanenin acil servisinde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında yaralanan bir hemşire ile bir temizlik personeli tedavi altına alındı.

Hastane başhekimi Özcan Pişkin, olay yerine gelerek bilgi aldı.