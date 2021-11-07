Hasan Çengiç hayatını kaybetti
Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından Hasan Çengiç yaşamını yitirdi.
Genel 07.11.2021, 14:10 07.11.2021, 14:18
Çengiç, Bosna Hersek İslam Birliği'nde önemli görevler yürütmüş, savaş döneminde Savunma Bakanlığı yapmış, Bosna Hersek'e ömrünü adayan isimlerdendi.
Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından ve Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı rahmetli Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç, 64 yaşında hayatını kaybetti.
Timeturk'de yer alan habere göre; Saraybosna'da 1983 yılında Genç Müslümanlar'a yönelik davada rahmetli Aliya İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak dokuz yıl hapse mahkum edilen Çengiç, hayatını Bosna Hersek'in ve Bosnalı Müslümanların savunmasına adayan isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.
Kaynak: Karar
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