Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda iki tır çarpıştı, trafik aksadı
Edirne'de iki tırın karıştığı kaza nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda trafik aksadı.
Genel 06.03.2022, 16:30
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.T. yönetimindeki Romanya plakalı tır, aynı istikamette seyreden H.Y. idaresindeki tırla çarpıştı.
Kaza nedeniyle sınır kapısı yolunda trafik aksadı. Yolu kullanacak sürücüler bir süre bekledi.
Polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe açarak geçişleri sağladı. Karayolları ekipleri ise kazada tırdan yola dökülen parçaları temizledi.
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parçalı bulutlu
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