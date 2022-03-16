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Halil Falyalı'nın kardeşi: 'Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı'

KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen kumarhane, otel ve sanal bahis baronu Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı ağabeyinin cinayetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Genel 16.03.2022, 12:33 16.03.2022, 12:40
Halil Falyalı'nın kardeşi: 'Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı'

KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülenkumarhane ve sanal bahis işletmecisi Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı'dan olay itiraflar geldi. "Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı" diyen Hüsnü Falyalı, Halil Falyalı'nın, Sedat Peker'in görüşme talebini kabul etmediğini söyledi. 

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in ismini gündeme getirmesinin ardından KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen kumarhane, otel ve sanal bahis baronu Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı konuştu. "Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı, yaşasaydı zaten bırakmayı planlıyordu" diyen Hüsnü Falyalı, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a ilişkin de "Biz Erkam Yıldırım’ı ne gördük, ne de tanıdık" dedi. Hüsnü Falyalı, Halk TV'den Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtladı. İşte o röportajdan bazı bölümler: 

Halil Falyalı kumarhanede güvenlik miydi? Bu serveti nasıl yaptı?

-Babanızın öğretmen olduğunu söylediniz. Ağabeyinizin ise 20 yıl önce bir kumarhanenin güvenlik görevlisi olarak işe başladığı ve hızla yükseldiği iddia ediliyor. Bu kadar kısa bir sürede nasıl bu kadar mal varlığına sahip oldunuz?
Bunu söyleyen, bunu yazan araştırdı mı hiç, yoksa başkasının söylediklerini mi yazdı? Hiçbir zaman, hiçbir kapının önünde güvenlik olarak durmadık. Ağabeyim güvenlik görevlisi değildi. Bizim büyüme sürecimiz 20 yıl değil. Ağabeyim askerliğini bitirdi. Babam beyaz eşya dükkanımızı ona verdi. O işleri büyüttü. 4-5 şube daha açtı. Daha sonra mermer işine girdi. Atölye açtı. İzmir Torbalı’dan mermer getirdi. O zamanlar çok güzel para kazandı. 1998 yılında Semah Casino’sunun işletmesini aldı. 2001 yılına kadar işletti. 2003 yılında Salamis Casino’sunu aldı. 2007 yılında ise bu oteli aldı. Daha sonra bizim bir yağ fabrikası vardı. Onunla ilgili bir şeyler yaptı. Mal varlıklarımız böylelikle oluştu.

"Erkam Yıldırım'ı ne gördük ne de tanıdık"

- Sedef Peker ağabeyinizin bir uyuşturucu ağının merkezinde olduğunu söyledi. Halil Falyalı bahsedilen uyuşturucu ağının içerisinde miydi? Ayrıca Sedat Peker ile bir ilişkiniz var mı?

Sedat Peker’i tanımıyoruz. Kendisi 6-7 yıl önce adaya geldi. Ağabeyimin hayattayken anlatımlarına göre Sedat Peker kendisiyle tanışmak istedi. Ancak ağabeyim bu görüşme talebini kabul etmedi. Sedat Peker Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile ağabeyimin içinde olduğu bir uyuşturucu ticaretinden bahsediyor. Biz Erkam Yıldırım’ı ne gördük, ne de tanıdık. Babasını ise Başbakan olması kaynaklı tanıyoruz. Sedat Peker belki de gündem olsun diye Kıbrıs’ı bu konuya kattı. Ayrıca adayı görüyorsunuz küçük bir yer. Burada nasıl uyuşturucu satacaksın, nasıl ticaretini ve transferini yapacaksınız. Böyle bir ihtimal var mı?

"Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim var"

- Ya yasadışı bahis… Ağabeyiniz yasa dışı bahis oynatmıyor muydu?

Öncelikle biz burada yasalız. Burada yasal olarak bahis oynatan birkaç firma var. Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı. Ancak her yasa dışı bahis sitesinin Halil Falyalı’ya ait olduğu söylenemez. Yasadışı bahis işine ağabeyim 2004 yılında başladı.

"Kendisi yaşasaydı zaten bırakmayı planlıyordu"

-Adanın önde gelenleri sizin ağabeyinizden yasadışı bahisten çekilmesini istediğinizi söylüyor. Ağabeyinize ‘bırakın bu işi’ dediniz mi?

Evet doğru. Aslında ağabeyim hakkında o kadar çok yazılıp, çizildi ki. O kadar yalan şeyler konuşuldu ki. Kendisi yaşasaydı zaten bırakmayı planlıyordu.

"Ağabeyimin Ulusal Birlik Partisi’ne para yardımı yaptığı doğru"
-Halil Falyalı’nın Kıbrıslı siyasetçilere, bürokratlara çok yakın bir isim olduğu biliniyor. Ayıca kendisinin Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) maddi destekçisi olduğu ve bu destekler sayesinde siyasetçiler tarafından korunduğu belirtiliyor. UBP’ye maddi destek veriyor muydunuz?
Babam yılarca UBP’de görev almış bir isim. Genel sekreter yardımcılığı dahi yaptı. Biz doğduk doğalı bu partinin içinde büyüdük. ağabeyimde bu partinin içerisindeydi. ağabeyim bu partiye para yardımı yaptığı doğru. Partiler onu, bunu getirir halk alır. Tüm iş adamları bunları yapar. Ancak siyasiler ya da bürokratlar ağabeyimi nasıl koruyacaklar? Burada bir devlet var, polis var, yargı var. Kimi kimden koruyacaklar?

Şantaj kasetleri var mıydı?

-Bir başka iddia ise ağabeyinizin elinde siyasetçilere ait ilişkin şantaj kasetleri olduğu böylelikle korunduğuydu…
Böyle bir şey mümkün değil. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Bize böyle bir şey yakışmaz. Rüşvet, şantaj olmaz burada. Bizde hatır gönül çoktur burada… Gerçi artık o da kalmadı.

#Halil Falyalı #yasadışı bahis #Sedat Peker #Falyalı cinayeti
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