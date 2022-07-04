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Halil Falyalı davasında istenen cezalar belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamındaki iddianamesini tamamladı.

Genel 04.07.2022, 16:41
Halil Falyalı davasında istenen cezalar belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında, şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12'şer yıla kadar hapis cezası, 4 şüpheli hakkında da 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş "maktul", Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı "müşteki", aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 6 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in , "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Şüpheliler Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs ve Ender Yıldız'ın tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak" 32 yıl altışar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, maktul Murat Demirtaş'ın, saldırının asıl hedefindeki Halil Falyalı'nın şoförü olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Falyalı'nın yaklaşık 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane güvenliği olarak işe başladığı, burada birçok otel işletmeciliği ve gazino yöneticiliği yaptığı anlatıldı.

- ABD'nin Falyalı hakkındaki kırmızı bülten kararı

KKTC'deki bir gazinonun sahibi olan maktul Falyalı hakkında 19 Ocak 2017 tarihinde ABD yetkili makamlarınca kırmızı bülten çıkarıldığı, bu bültende, "Maktulün ateşli silah sahibi olduğu, silahlı korumalar ve güvenlikle seyahat ettiğinin bilindiği, 2012 yılı Mayıs-Eylül ayları arasında Virginia'nın doğu bölgesinde kara para aklamak için çeşitli planlara iştirak ettiği, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da silah ve uyuşturucu dağıtan Kıbrıs'taki geniş çaplı bir silah ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütünü yönettiği, bu örgütün Kıbrıs ve Türkiye'den Birleşik Krallığa eroin taşıdığı ve bu satıştan elde edilen geliri akladığı" yönünde bilgilere yer verildiği belirtildi.

İddianamede, KKTC'de hakkındaki "adam kaçırma, darp ve zorla alıkoyma" suçlamaları ile ilgili olarak 14 Ekim 2021'de polise teslim olan ve tutuklanan maktulün, kendisi ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince 17 Aralık 2021'de tarihinde cezaevinden tahliye edildiği yer aldı.

Maktulün, 8 Şubat 2022 sabahı şoförü Demirtaş'ın kullandığı araçla kendisine ait otelden korumaları Halil Işık ve Türkistan Gülce'nin eskortluğunda ayrıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, bir aracın yolun daralan yerinde park halinde durduğu, şoförün korna çaldığı ancak aracın yoldan çekilmediği bildirildi.

İddianamede tam bu esnada birkaç el tabanca sesi geldiği, hemen akabinde otomatik tüfeklerle maktulün içerisinde bulunduğu aracın hedef alınarak ateş edildiği, kanlar içerisinde kalan Falyalı ile Demirtaş'ın öldüğü anlatıldı.

#Halil Falyalı #Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #cinayet
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