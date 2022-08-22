Haliç Üniversitesi Goldenhorn Takımı'na ödül
Haliç Üniversitesi Goldenhorn Takımı, 2022 Teknofest kapsamındaki ‘Akıllı Ulaşım Yarışması Üniversite ve Üzeri’ kategorisinde"EN İYİ SUNUM" ödülünü kazanarak dereceye girdi.
Yarışmada dereceye giren takımımıza ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, T3 Vakfı Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Toplu taşıma ödeme sistemini kolaylaştıran HBOS projesini geliştiren Golderhorn takımının ödül alan bu projesi; cüzdan, çanta, cep vb. yerlerde bulunan akbili olduğu yerden hiç çıkarmadan otobüse binmeyi sağlıyor. Sistem otomatik olarak ödeme kartını bulunduğu yerde algılayıp ödemeyi gerçekleştiriyor.
Takımımızın danışmanlığını yürüten Endüstri Mühendisliği (İngilizce) bölümü hocalarımızdan Dr. Üzeyir Pala, Takım Kaptanı Kani Taş (Endüstri Mühendisliği), Takım Kaptan Yardımcısı Taha Uysal (Endüstri Mühendisliği) ile takım üyeleri Giray Köroğlu (Elektrik Mühendisliği), Burçin Şener (Elektrik Mühendisliği), Fatih Burak Özbaş (Elektrik Mühendisliği), Ayşegül Ayrancı (Makine Mühendisliği) ve Yasemin Akaç (Makine Mühendisliği) adlı öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|3
|7
|2. Beşiktaş
|3
|7
|3. Gaziantep FK
|3
|7
|4. Adana Demirspor
|2
|6
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Trabzonspor
|3
|6
|9. Fenerbahçe
|2
|4
|10. Alanyaspor
|2
|4
|11. Kayserispor
|3
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. İstanbulspor
|2
|0
|18. Karagümrük
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|1
|1
|13. Altınordu
|2
|1
|14. Keçiörengücü
|2
|1
|15. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. M. United
|2
|0
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Valencia
|2
|3
|10. Real Sociedad
|2
|3
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0