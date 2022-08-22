Haliç Üniversitesi Goldenhorn Takımı'na ödül

Yarışmada dereceye giren takımımıza ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, T3 Vakfı Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Toplu taşıma ödeme sistemini kolaylaştıran HBOS projesini geliştiren Golderhorn takımının ödül alan bu projesi; cüzdan, çanta, cep vb. yerlerde bulunan akbili olduğu yerden hiç çıkarmadan otobüse binmeyi sağlıyor. Sistem otomatik olarak ödeme kartını bulunduğu yerde algılayıp ödemeyi gerçekleştiriyor.

Takımımızın danışmanlığını yürüten Endüstri Mühendisliği (İngilizce) bölümü hocalarımızdan Dr. Üzeyir Pala, Takım Kaptanı Kani Taş (Endüstri Mühendisliği), Takım Kaptan Yardımcısı Taha Uysal (Endüstri Mühendisliği) ile takım üyeleri Giray Köroğlu (Elektrik Mühendisliği), Burçin Şener (Elektrik Mühendisliği), Fatih Burak Özbaş (Elektrik Mühendisliği), Ayşegül Ayrancı (Makine Mühendisliği) ve Yasemin Akaç (Makine Mühendisliği) adlı öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.