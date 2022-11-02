Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan Haliç Tersanesi içerisinde, Şehir Hatlarına ait restorasyonu yapılan tek katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Binada bulunan işçiler, yangına ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangını soğutma çalışması yapıldı.

Yangın, binada hasara neden oldu.