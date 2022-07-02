Haliç Köprüsü'nde metrobüs alev aldı
Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüs de henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Genel 02.07.2022, 10:42 02.07.2022, 10:46
Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü.
Haliç Köprüsü'nde Şişli yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükseldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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