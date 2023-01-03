Hakkında 32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Genel 03.01.2023, 08:30
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan" hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.D'nin saklandığı yeri tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.D'yi yakaladı.
İ.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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