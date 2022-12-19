Hakkari eski belediye başkanı ve meclis üyesine hapis

Kentte sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 26 Ocak 2018'de 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan Hatipoğlu ile Çiftçi, Anayasa Mahkemesi'nin "sanıkların duruşmada bizzat dinlenmemeleri" nedeniyle verdiği "hak ihlali" kararının ardından yeniden yargılandı.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hatipoğlu ve Çiftçi ile avukatları katıldı. HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve sanık yakınları da salonda hazır bulundu.

Savunmaların ardından dosyadaki incelemesini tamamlayan mahkeme heyeti, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, sanıklara 11 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.