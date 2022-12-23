Hakimler ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 19.12.2022 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

Karar Tarihi ve Numarası: 19.12.2022 2022/2016

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları

3. derecenin 1. kademesi (1020+3000) göstergesi ile;

1. Ankara Hakim Adayı (252625) Özcan ULUSOY Karaburun (izmir) Hakimliğine,

5. derecenin 2. kademesi (865+2200) göstergesi ile;

2. İstanbul Hakim Adayı (266716) Ahmet BÜLTER Tefenni (Burdur) Hakimliğine,

8. derecenin 1. kademesi (660+1300) göstergesi ile;

3. Ankara Hakim Adayı (252400) Emine Nur SUNTAY Yunak (Akşehir) Hakimliğine,

4. Niğde C. Savcısı Adayı (266651) Uğur BOSTAN Karaburun (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,

5. Eskişehir C. Savcısı Adayı (266658) Abdullah ÇOBANOGLU Derik (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,

6. Ankara Hakim Adayı (266683) Emine KIZILAY Yerköy (Yozgat) Hakimliğine,

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.