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Hakaret davasında emsal karar

Eser Yenenler, kendisini domuz şeklinde çizen karikatüriste açtığı tazminat davasını kazandı.

Genel 25.04.2023, 13:24 25.04.2023, 13:27
Hakaret davasında emsal karar

Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, kendisine çirkin bir benzetme yaparak karikatürünü çizen ve hakaret dolu ifadeler kullanan karikatürist Öznur Kalender'i affetmedi. Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında açtığı 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı. Eser Yenenler'i bir hayvana benzettiği ve hakaret dolu sözler söylediği için tazminat ödeyecek olan Öznur Kalender'e ayrıca ceza davası da açıldı. 

Oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen ve sosyal medyada hakaretler eden Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu. 

30 bin liralık manevi tazminat davası açan Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili mahkemece hazırlanan iddianamede karikatür ve paylaşımların müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve paylaşımın sosyal medya üzerinde yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtildi.

Paylaşımların birden fazla yapılmasından ötürü zincirleme suç hükümleri kapsamında kalması, şüpheliye isnat edilen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeni ile dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

Bu kapsamda müspet suçlardan dolayı eylemin cezalandırılması, Kalender'in kasıtlı işlediği suç nedeniyle hakkında TCK'nun 53/1. maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edildi.

Sabah'ın haberine göre, 13 Nisan günü görülen duruşmanın ardından Öznur Kalender'in Eser Yenenler'e 30 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıca Kalender'e ceza davası da açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenenler'in avukatı Orhan Adagül; "Mahkeme müvekkilim Eser Yenenler'in haklı olduğunu tespit etti ve lehimize karar verdi.

Aynı şekilde İstanbul Başsavcılığı olayla ilgili iddianame hazırlayarak şüphelinin cezalandırılmasını istemiştir. Tüm gelişmeler adaletin tecelli ettiğini gösteriyor. Bundan ötürü hem ben hem müvekkilim mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

#Eser Yenenler
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