Hakan Kılıç'tan 'Balistik Füzeler’e farklı bir bakış

-Kitap Papirus Yayınları'ndan çıktı. Kitap A-4 büyüklüğünde, renkli basım ve 442 sayfa. 46 info-grafik, 24 tablo, 4 şekil, 11 resim, 9 harita, 14 uydu-foto, 263 derleme-karışık foto toplam 371 görselden ve 606 adet dipnottan oluşuyor (Birçok kaynak linki ve kitap ismi bölüm sonlarında tek dipnotta toplandığı için aslında dipnot sayısı 1000’den fazla).

-Kitap 6-7 yıllık araştırma ve makalelerin birikimi olarak, 30-40 yıllık bir arşiv ve 1 yıllık yazım sürecinin yanında 8-9 aylık kontrol sürecinin sonunda doğdu.

-Kitap iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda: Roketçiliğin tarihsel gelişimi, roketlerin anatomisi, balistik füzelerin teknik incelenmesi ve nükleer silahlara bakan yönü anlatılıyor. Bu kısımda 3 bölüm başlığı var.

Birinci bölüm: Dünyada roketçilik ve roket çalışmalarının tarihsel gelişimini anlatıyor ki bu bölümde Lagari Hasan Çelebi'nin aslında o zamana kadar başarılamamış bir büyüklükte ve taşıdığı insan ağırlığını da düşünürsek irtifa olarak bir rekor olduğu anlatılıyor ve Kırım'a sürülmesi sonucu orada yetiştirdiği talebelerin yıllarca oluşturduğu bilgi birikiminin Ukrayna'nın bugünkü roket teknolojisine temel attığını Rus kaynaklarına dayanarak anlatıyor. (Ukrayna'nın roket teknolojisinde ileri olduğu bilinse de Wright Kardeşler'den sadece 3-5 yıl sonra benzer bir uçak yaptıkları ve SSCB dağılana kadar Sovyet sıvı yakıtlı roket teknolojisinin beşiği olduğu pek bilinmez.)

Ayrıca 12 Mart 1971 muhtırası ile kapatılan dernekler ile Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırmaları Derneği'nin de kapatılması ile ROKETSAN kurulana kadarki geçen sürede Türkiye'de roketçilik çalışmalarına ne büyük bir darbe vurulduğuna ilk kez dikkat çekiliyor. Bu kulübün başarıları, Kirkor Divarcı gerçeği yani medyada anlatıldığı gibi ilk başarılı roketi fırlatan olmadığı aslında bunu Bandırmalı çocukların başardığı detaylı ve delilli anlatılıyor. Ayrıca kitapta Türk ve İslam ülkelerindeki roket çalışmalarının ve ilk çağlardan Ay'a gidişe kadar roket ve balistik füze çalışmaları ilk ICBM'lere kadar anlatılıyor.

2.Bölümde ise: Güdümsüz roketler, balistik füzeler ve güdümlü füzelerin teknik detayları, genel özellikleri ve roket/güdümlü füzeleri oluşturan bölümler ayrıntılı açıklanıyor ve okuyucuların füzelerin çalışma prensipleri parçaları ve çeşitleri, sınıflandırması vb. konularda akıllarına gelebilecek tüm sorular çeşitli başlıklarda açıklanıyor.

3.Bölüm ise: “Balistik füzeler ve nükleer silahların balistik füze ile taşınması yönü ile incelenmesi” başlığı altında balistik füzeler genel manada tüm yönleri ile anlatılırken, kitap bir nükleer silah konulu kitap olmadığı halde, nükleer silahlar daha çok balistik füzeler ile taşındığından daha önce hiçbir Türkçe kaynakta anlatılmadık ölçüde nükleer silahlara bakan yönü, ülkelerin nükleer silah envanterleri ayrıntılı olarak ve INF gibi silahsızlanma antlaşmaları çok ilginç ve daha önce yazılmamış açıklamalar ve dipnotlar ile anlatılıyor.

-İkinci kısımda ise: Ülkelerin envanterindeki balistik füzelerin teknik açıdan ayrıntılı incelenmesi yer alıyor. Bu bölümde sırası ile ABD-İngiltere, Rusya, Çin, İran, İsrail ve Türkiye envanterindeki ve üretimi balistik füzelerin (300 km ve üzeri) olanları tek tek anlatılıyor. Ancak Türk yapımı BORA füzesi de kitabın kapsamı içinde.

-Son bölümde ise Türkiye'de üretilen tüm füze sistemleri kitabın ana konusunda olmadıkları için kısa özetler şeklinde anlatılıyor.

-Kitap klasik bir Hakan Kılıç eseri olduğundan özgün tablolar, info-grafikler ve şekillerle dolu. Ayrıca tüm görsellerin itina ile seçildiği ilk planda göze çarpan özelliklerinden.

Kitapta ilk planda göze çarpan huşulardan bazıları ise şunlar:

İran ve Çin balistik füzelerinin başka ülkelerde yayınlanan İngilizce kaynaklarda bile bu derece ayrıntılı ve versiyonların tek tek ayıklandığı örneklerine rastlanmıyor.

Türkiye’de ilk kez “İsrail nükleer silah programı” üzerine böyle bir araştırma yayınlanıyor. Ayrıca Hakan Kılıç daha önce çeşitli dergilerde yayınladığı “İran balistik füze programı” nı da daha geliştirmiş ve güncellemiş gözüküyor.

Son olarak ülkemizde Türkçe yazılmış roketçilik, roketçilik tarihi veya balistik füzeler kitabı zaten yok ama kitabın bu içeriği ile yabancı dillerde de muadili yok. Örneğin İngilizce yazılmış balistik füzeler kitapları olsa da İran balistik füzelerini bu şekilde anlatan bir kitap web ortamında satılanlardan gördüğümüz kadarı ile yok.

Kitap Papirus Yayınlarının linkinden 310 TL’ye (ücretsiz kargo), yakın zamanda da tüm kitap tüm büyük kitap siteleri ve D&R mağazalarından temin edilebilecek.