Haftanin ve Sincar'da 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Sincar bölgelerinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
Genel 12.02.2022, 10:19 12.02.2022, 10:24
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen bir PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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