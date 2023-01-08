Hafta ortasından itibaren havalar ısınacak
Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.
Genel 08.01.2023, 17:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan haftalık hava durumu tahminine göre, 9-15 Ocak haftasında, yurtta genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artacak.
Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Türkiye'nin üç büyük ilinde gelecek 5 günde hava sıcaklıklarının şu değerler aralığında olacağı tahmin ediliyor:
Ankara : -2/3, -2/9, 2/8, 3/6, 2/8
İstanbul : 6/11, 7/14, 11/13, 9/13, 6/14
İzmir : 6/16, 6/15, 8/14, 6/15, 7/12
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü
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|P
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|2. Samsunspor
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|11. Göztepe
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|24
|12. Altay
|18
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|18
|20
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|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
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|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
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|39
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|35
|4. M. United
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|28
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|27
|9. Brentford
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|22
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|17
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|17
|17
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|18
|17
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|16
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|15
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|18
|14
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|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|15
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|16
|23
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|23
|10. Mallorca
|16
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|16
|18
|14. Almeria
|16
|17
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|16
|17
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|16
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|16
|15
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|16
|14
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|16
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