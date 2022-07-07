Hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı
Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorsesi açılarak yaya üst geçidine çarptı.
Genel 07.07.2022, 01:47
Alınan bilgiye göre, U.K. idaresindeki 34 FKA 917 plakalı hafriyat kamyonunun, Şile yolunda Üsküdar istikametine seyir halindeyken Necip Fazıl Mahallesi mevkisinde açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorse geçide takılarak kamyondan ayrıldı.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Üst geçide takılı kalan dorsenin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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