Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü
Aksaray'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Genel 18.08.2022, 07:07 18.08.2022, 07:47
Erkan Ceyrancı idaresindeki hafif ticari araç, Ankara-Niğde otoyolunun 210. kilometresinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki Osman Sur olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ceyrancı yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ceyrancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ceyrancı ve Sur'un Adana'da bir şirkette çalıştığı ve İstanbul'a epilasyon cihazı götürdüğü öğrenildi.
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