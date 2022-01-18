Hackathon ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Ticaret TTO), Vakıf Katılım işbirliği ile Fintech alanında düzenlediği Girişim Hızlandırma Programının ardından Hackathon maratonu da düzenleyerek ekosisteme desteğini sürdürdü.

15.000 TL Birincilik ödülünü Fino isimli projesiyle Onur Atalar, Meliha Begüm Başçı, Ataberk Köroğlu ve Selen Tuba Özdemir’den oluşan ekip kazandı.

10.000 TL İkincilik ödülünü ise Card-Z projesi ile Nazlı Sardoğan, Arya Teselli ve Mehmed Bilgehan Çakmak ekibi kazanırken 5.000 TL Üçüncülük ödülünü Super FIN Projesi ile Doğu Can Seyidoğlu ve Oğuzhan Sarıtaş aldı.

Finalistler nakdi ödülün yanı sıra Vakıf Katılım’da staj yapma imkanı ile Ticaret Kuluçka’da ücretsiz ofis desteği ödüllerine de sahip oldu.

Hackathon jüri heyetinde Vakıf Katılım CEO’su Mehmet Bütün, Vakıf Katılım Bt Strateji ve Yönetişim Müdürü Mustafa Burak Coşkun, Vakıf Katılım Ar-Ge Ve İnovasyon Servis Yöneticisi Bulut Karadağ, Vakıf Katılım Dijital Bankacılık ve Ödeme Çözümleri Müdürü Ercan Tüzün , Vakıf Katılım Ürün Yönetimi Müdürü Murat Akkaya , Vakıf Katılım Tahsilatlar Müdürü Selim Sabri Güler, Vakıf Katılım Dış İşlemler Operasyon Müdürü Kadir Doğueri , Vakıf Katılım Sigorta ve Kurumsal Çözümler Müdürü Cihat Furat, Vakıf Katılım KOBİ Bankacılığı Müdürü Lokman Avcı, Vakıf Katılım Ticari Bankacılık Yönetmeni Recep Acar, TUGİM Başkanı Meltem Çora yer aldı.

Yarışmacılara Hackathon boyunca ydestek veren mentor ekibinde yer alan isimler şu şekilde:

Vakıf Katılım Veri Yönetimi ve İş Zekası Servis Yöneticisi İsmail Çelik, Vakıf Katılım BT Hazine Çözümleri Yazılım Mimarı Serhat Ünür, Vakıf Katılım BT Mobil Çözümler Servis Yöneticisi Emre Yıldız, Vakıf Katılım BT Tahsis ve Dış Ticaret Çözümleri Servis Yöneticisi Ahmet Kuzucu, Vakıf Katılım BT Ödeme Çözümleri Yazılım Mimarı Murat Keske, Vakıf Katılım BT Fon Kullandırım ve Takip Çözümleri Yazılım Mimarı Seyfullah Tıkıç, Vakıf Katılım BT Bankacılık Çözümleri Yazılım Mimarı Mustafa Çoban, Vakıf Katılım BT Kurumsal Mimari Teknik Mimarı Hayrullah Güven, TUGİM Mentorları Sarp Uzer ve Algın Erozan.