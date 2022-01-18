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Hackathon ödülleri sahiplerini buldu

Hackathon”da 11 ekip Vakıf Katılım’ın sunduğu veriler ile kendi becerilerini kullanarak mentorları eşliğinde 36 saat boyunca fikir ve ürünlerini ortaya çıkararak yarıştı. Yapılan jüri değerlendirmesinde dereceye giren yarışmacılara toplam 30 bin TL nakit ödül düzenlenen törenle teslim edildi.

Genel 18.01.2022, 17:57
Hackathon ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Ticaret TTO), Vakıf Katılım işbirliği ile Fintech alanında düzenlediği Girişim Hızlandırma Programının ardından Hackathon maratonu da düzenleyerek ekosisteme desteğini sürdürdü.

15.000 TL Birincilik ödülünü Fino isimli projesiyle Onur Atalar, Meliha Begüm Başçı, Ataberk Köroğlu  ve Selen Tuba Özdemir’den oluşan ekip kazandı.

10.000 TL İkincilik ödülünü ise Card-Z projesi ile Nazlı Sardoğan, Arya Teselli ve Mehmed Bilgehan Çakmak ekibi kazanırken 5.000 TL Üçüncülük ödülünü Super FIN Projesi ile Doğu Can Seyidoğlu ve Oğuzhan Sarıtaş aldı.

Finalistler nakdi ödülün yanı sıra Vakıf Katılım’da staj yapma imkanı ile Ticaret Kuluçka’da ücretsiz ofis desteği ödüllerine de sahip oldu.

Hackathon jüri heyetinde Vakıf Katılım CEO’su Mehmet Bütün,  Vakıf Katılım Bt Strateji ve Yönetişim Müdürü Mustafa Burak Coşkun, Vakıf Katılım Ar-Ge Ve İnovasyon Servis Yöneticisi Bulut Karadağ, Vakıf Katılım Dijital Bankacılık ve Ödeme Çözümleri Müdürü Ercan Tüzün , Vakıf Katılım Ürün Yönetimi Müdürü  Murat Akkaya , Vakıf Katılım Tahsilatlar Müdürü Selim Sabri Güler, Vakıf Katılım Dış İşlemler Operasyon Müdürü  Kadir Doğueri  , Vakıf Katılım Sigorta ve Kurumsal Çözümler Müdürü  Cihat Furat, Vakıf Katılım KOBİ Bankacılığı Müdürü Lokman Avcı, Vakıf Katılım Ticari Bankacılık Yönetmeni  Recep Acar, TUGİM Başkanı Meltem Çora yer aldı.

Yarışmacılara Hackathon boyunca ydestek veren mentor ekibinde yer alan isimler şu şekilde:

Vakıf Katılım Veri Yönetimi ve İş Zekası Servis Yöneticisi  İsmail Çelik, Vakıf Katılım BT Hazine Çözümleri Yazılım Mimarı  Serhat Ünür, Vakıf Katılım BT Mobil Çözümler Servis Yöneticisi  Emre Yıldız, Vakıf Katılım BT Tahsis ve Dış Ticaret Çözümleri Servis Yöneticisi  Ahmet Kuzucu, Vakıf Katılım BT Ödeme Çözümleri Yazılım Mimarı  Murat Keske, Vakıf Katılım BT Fon Kullandırım ve Takip Çözümleri Yazılım Mimarı  Seyfullah Tıkıç, Vakıf Katılım BT Bankacılık Çözümleri Yazılım Mimarı  Mustafa Çoban, Vakıf Katılım BT Kurumsal Mimari Teknik Mimarı  Hayrullah Güven, TUGİM Mentorları Sarp Uzer ve Algın Erozan.

#Hackathon #Ödül #Ticaret Üniversitesi
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