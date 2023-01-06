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Hac başvurularına ilişkin merak edilenler

İlk defa hacca gidecekler e-Devlet üzerinden başvurabilecek, geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan adayların kayıt yenileme işlemleri ise otomatik güncellenecek.

Genel 06.01.2023, 14:58
Hac başvurularına ilişkin merak edilenler

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların işlemleri dün itibarıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

2023 hac başvuruları ve organizasyonuna ilişkin merak edilenleri 5 soruda derlendi.

1 - Hac ön kayıt başvurularından sonra süreç nasıl işleyecek?

İlk defa hacca gidecek adaylar, 5-26 Ocak'ta e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri otomatik güncellenecek. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

2 - 2020 kurasında ismi çıkan, ancak 65 yaş sınırı nedeniyle 2022'deki hacca gidemeyen adayların durumu olacak?

2020'de kesin kayıt hakkı elde edip 65 yaş sınırı ve Kovid-19 şartları nedeniyle hacca gidemeyenlerin hakları saklı.

Hac ve Umre Kurulunun aldığı karar göre, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip paralarını bloke eden ve geçen yıl 65 yaş üzerinde olduğu için hac farizasını yerine getiremeyen adaylar, bu yıl izin verildiği takdirde hacca doğrudan gidebilecek.

3 - Geçmiş yıllarca başvuru yapan ve sırasını bekleyen adayların kurada çıkma ihtimalleri nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre, geçmiş yıllarda hac başvurusu yapan ve sırasını bekleyen yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bulunuyor. Başkanlığın kura sisteminde önceden bekleyenlerin katsayıları yüksek olduğu için kurada çıkma ihtimali de artıyor.

4 - Hacca gitmeye hak kazanan, kurada ismi çıkmayan birini yanına almak isterse hakları kaybolacak mı?

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse, kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.

5 - Bu yıl Türkiye'ye kaç kişilik kontenjan ayrılacak?

Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişinin hacca gitmesi bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabi ile 2023 Hac Protokolü'nü imzalayacak. Bu toplantıda Türkiye'nin hac kotası netleşecek. Toplantıda yaş sınırının olup olmayacağı, aşı konusundaki belirsizlikler karara bağlanacak.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Türkiye'ye, nüfusunun binde biri oranında kota vermesi bekleniyor. Bu sayının da yaklaşık 85 bin olması öngörülüyor.

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