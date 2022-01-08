Habur Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonunda tutuklama
Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile Şanlıurfa, Osmaniye ve Samsun’da 3 Ocak´ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 16’sı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Habur Sınır Kapısı’ndan geçirip şehirlere sevk ettiklerini öğrenince Şırnak Silopi Savcılığı harekete geçti. Operasyon kapsamında 8 kamu görevlisi, 22 kaçakçı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Silopi Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
KAMU GÖREVLİLERİ DE KAÇAKÇILIKTAN GÖZALTINA ALINDI
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Habur Sınır Kapısı’nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 3 Ocak´ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Habur Sınır Kapısı ile Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı.
Kaçakçıların, rüşvet verdikleri kamu görevlilerinin nöbet saatlerinde telefon, sigara, ilaç gibi malzemeleri Habur Sınır Kapısı’ndan geçirip şehirlere sevk ettiklerini öğrenince Şırnak Silopi Savcılığı harekete geçti. Operasyon kapsamında 8 kamu görevlisi, 22 kaçakçı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Silopi Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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