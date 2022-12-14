Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme!
Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.
Genel 14.12.2022, 16:53
Alınan bilgiye göre, akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.
Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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