En güzel, en anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları
En güzel, en anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları Mevlid Kandili'nin gelişiyle birlikte vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. Mevlid Kandili alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıldönümüdür. Mevlid Kandili Hz. Peygamberin insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Sevdiklerinizle paylaşmanız için en güzel, en anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları haberimizde mevcut.
En güzel, en anlamlı, kısa Mevlid Kandili mesajları... 19 Kasım 2018 Pazartesi Günü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıldönümüdür. Bu mübarek günün gecesi ülke genelinde dua ve ibadetler ile geçirilecek. Bir çok Müslüman çevresindekilerin Mevlid Kandilini kutlamaya başladı. İşte En güzel, en anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları..
MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ MESAJLARI
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, tüm yurtta dualarla idrak ediliyor. Edirne'de Mevlit Kandili dolayısıyla başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere, Osmanlı'nın eski başşehrindeki Selatin camilerine akın etti. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki Mevlit Kandili programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Mevlid-i Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, gecenin anlam ve önemini anlatan vaaz verildi. Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi havasını teneffüs etti.
İstanbul
Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan ve Fatih camilerinde düzenlenen programlara vatandaşlar akın etti.İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda ilçe müftülükleri, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği Rabiulevvel ayının 12'inci gecesi olan ve bu sene 1447'ncisi kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan ve Fatih Camilerinde programlar düzenledi. Yoğun yağışa rağmen camilere akın eden vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerif'i dinleyerek dua etti. Mevlid-i Şerif'in ardından, İbrahim Duman İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahilere bazı vatandaşlar da eşlik etti.
Hazreti Muhammed'in, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde 6 ay kadar evinde misafir olduğu Hazreti Halid Eba Eyyüb El - Ensari'nin (Eyüp Sultan) türbesini de ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak, duada bulundu. Programlara katılarak namaz kılıp, dua eden vatandaşlara Mevlit Kandili vesilesiyle etli pilav dağıtıldı.
Ankara
Başkentliler, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.Kandil dolayısıyla Melike Hatun, Hacı Bayram ve Kocatepe camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camiyi dolduran vatandaşlar mevlit okudu ve dua etti. Hacı Bayram Camisi'ndeki programa katılan Altındağ Müftüsü Enver Türkmen, Müslümanların Hazreti Muhammed’i örnek alması gerektiğini hatırlattı.Türkmen, "Gençlerimize sahip çıkmalıyız, makamlarımıza ve mevkilerimize aldırış etmeden Peygamber Efendimizin gençlere örnek olduğu gibi onlara örnek olmalıyız. Unutmayalım ki gençliği olmayanın geleceği de olmaz." dedi.İslam dininin gençlere önem verdiğini ifade eden Türkmen, gençlere Allah'a teslimiyetin öneminin anlatılması ve güzel örnek olunması gerektiğini söyledi. Hacı Bayram Camisi'ndeki Mevlid Kandili programı, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun yaptığı duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.Yurdun diğer illerinde de vatandaşlar camileri doldurdu ve dualarla Mevlit Kandili'ni idrak etti.
En güzel resimli Mevlid Kandili mesajları;
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|15
|2. Galatasaray
|5
|13
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|10
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Kayserispor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Kasımpasa
|6
|9
|10. A.Demirspor
|5
|8
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|7
|12. Villarreal
|6
|7
|13. Getafe
|6
|7
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Las Palmas
|6
|5
|16. Mallorca
|6
|5
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|6
|2