Gürcistan uyruklu kişiyi öldüren 2 zanlı tutuklandı
Trabzon'un Yomra ilçesinde Gürcistan uyruklu kişiyi, otomobilde silahla öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Genel 17.01.2023, 13:54
Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde 3 gün önce otomobilindeki Revaz Lordkipanidze'yi, arkasından gelen otomobilden inerek silahla öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan R.M. ve N.M, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu kişiler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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