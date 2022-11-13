Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 42 litre uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'dan gelen boş tır, riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Taramada aracın sağ yakıt depo bölgesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeklerinin de yer aldığı ayrıntılı arama sonucunda sağ yakıt deposunun alt tarafına ek bir depo yapıldığı tespit edildi.

Sökülen ek depodan alınarak analiz edilen numunenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu, tırın dorse dolabının içerisindeki bidonda da uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda 42 litre uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken, yabancı uyruklu sürücü ile beraberindeki şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.