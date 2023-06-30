"Günümüzün Ömer Muhtarı Adnan Paşamızı tanıyalım"

Genel Yayın Yöntmenimiz Eyüphan Kaya ASDER Başkanı Adnan Tanrıverdi paşa hakkında bir yazı kaleme aldı.

Tarihin belli süreçlerinde bazı aktörler ön plana çıkıyor. Kimisi siyasi, kimisi edebiyat, kimisi asker…vs.

Bu dönemin önemli şahsiyetlerinden biri de Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi paşamızdır.

1996 yılında kadrosuzluk bahanesiyle Ordudan emekliye ayrılan Adnan Tanrıverdi kendisi gibi o süreçte mağdur duruma düşen bir çok subayı, astsubayı Adaleti Savunanlar Derneği(AS-DER) çatısı altında topladı ve disipline etti.

Legal alanda mücadelesini verip haklarına kavuşan bu askerler bu gün de ülkenin geleceği için çalışma ve çaba içinde hayırlı hizmetlere imza atıyorlar.

Daha önemli çalışmaları yapabilmek için ASSAM’ı kurup İslam Dünyasını toparlama çalışmalarını yaptılar/yapıyorlar. Asya-Afrika Birliği (ASRİKA) çalışmalarını yapan ASSAM aslında 57 İslam ülkesini bir birlik çatısı altında bir arya gelmeye getirmek için çalışmaktadır.

Daha açık adıyla Konfederal İslam Devleti çalışmaları için faaliyet yürütüyorlar. Asında bu birliğin oluşması için çalışmak ve çaba göstermek her müslüman üzerinde bir vazifedir, lazımdır, elzemdir, vacibattandır.

2017 yılında başlayan ASRİKA çalışmaları bu sene 7.toplantısı yaparak zirve yapacak inşaallah, bu çalışmaların asıl teması Konfederal İslam Devleti için mevzuat hazırlamaktır. Bu çalışmalara birebir katıldığım için ne kadar önemli olduğunu idrak edenlerdenim.

Bazı sefih insanlar Konfederal İslam Devleti denilince dudak büküyorlar maalesef, ama ne yazık ki Avrupa Birliğine girmek için çalışanları da alkışlıyorlar. Malum AB topluluğuna üye olunduğu zaman üye ülkeleribayrakları birkaç santim aşağıda olur, bunu içine sindiren kimi vatandaşlarımız bayrağımızın tevhit bayrağının birkaç santim altında olmasını yadırgıyorlar, hele şu komplekse bak!

Hiç demiyor mı ki bin yılı aşkın beraber olduğumuz topluluk varken ne diye bir Hiristiyan kulübü olan AB’ye girmek için yalvarırcasına çalışmalar içinde oluyoruz. Bunun sakıncalarını bilen günümüzün Ömer Muhtarı Emekli PAdnan Tanrıverdi olması gereken birliği(ASRİKA) kurmak için çalışma ve çaba gösteriyor. Çünkü o Anadolu'nun bağrından çıkmış, Mevlana diyarı Konya’nın kendisine kazandırdığı inanç, kültür ve cesareti taşıyan bir babayiğittir, kendisi Avrupa'nın aptal haline rağbet edecek kimse olamaz, zaten Avrupa hayranları bir bahane ile onu ordudan uzaklaştırdılar.

Bakın ülkemizin kangrenleşmiş Kürt sorununa nasıl da %99 çözüm getiriy

Kürt ve Türk halkının tarihi birlikteliğine dikkat çekerek şu iyileştirmelerin yapılmasını öneriyor;

1-Kürtçe anadil ile eğitim öğretim yapılacak ve eğitim iki dilli olacak, ama ülkenin resmi dil Türkçe olacak, Kürtçenin gelişmesi için devlet her türlü katkıyı verecek.

2-Eyalet valilerinin seçim ile geldiği yönetim ile şu sorun üreten merkeziyetçi yapıdan kurtulacağız, 81 ili doğru dürüst merkezden idare etmek imkansız, diyor.

3-Cumhurbaşkanlığı forsuna Selahaddin-i Eyyubinin yönettiği Eyyubi hanedanlığı da eklenerek yıldız sayısı 17’ye çıkarılacak ve Kürt vatandaşlarımız kendini orada görecektir.

Bu üç adım atılırsa Kürtlerin devlete olan aidiyeti artar, sorun kendiliğinden hal olur, diyor

Eğer birileri bu üç madden birine bile hayır diyorsa, ya da çekiniyorsa bilin ki kabiliyeti kıt, zayıf vatandaşlarımızdır.

Mesela ben Kürt bir vatandaş olarak bu uygulamanın hayra, huzura vesile olacağına inanıyorum, bu uygulamalar “ülkeyi böler” diyenlere de gülüyorum

Hem İslam dünyasına yönelik, hem Kürt meselesine olan yaklaşımı için bu güzel fikirleri taşıyan Paşamıza mevlam hayırlı huzurlu bir ömür versin. versin.Herhalde Ömer Muhtar lakabı ona fazlasıyla yakışır, ne dersiniz?

Benden söylemesi.

Eyüphan Kaya

(*)Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi Kimdir?

Uşak Medresesinde tahsil görmüş, din görevlisi olarak görev yapmış, İstiklal Harbine katılmış, İstiklal madalyası ile taltif edilmiş Ali Osman Tanrıverdi’nin tek oğlu olarak 08 Kasım 1944 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz (Eski adı Eğrigöz) Köyünde doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Akşehir'de bitirdi. Orta tahsilinden sonra 1962-1963 öğrenim yılında bir yıl ilkokul vekil öğretmenliği yaptı. 1963-1964 öğrenim yılında bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümünde öğrenim gördü. Öğrenim hayatı boyunca ortaokul çağlarından başlayarak kendi çiftliklerinin ekim, hasat, pazarlama işleri yanı sıra bir simit fırınında da kalfalık yaparak üretim ve ticaret faaliyetlerinde bulundu. Üniversite tahsili sırasında ise önce bir Gümrük Komisyoncusunda çalıştı, akabinde 1963 – 1964 yılında Üniversite tahsili sırasında Devlet Demiryolları Birinci İşletmesi Haydarpaşa 16. Tesisler Servisi Müfettişliğinde Müfettiş Vekilliği yaptı.

1964 yılında Kara Harp Okuluna girdi. 30 Ağustos 1966 yılında; Topçu Subayı olarak pekiyi derece ile Kara Harp Okulunu bitirdi. 1967 yılında Topçu ve Füze Okulu Subay Temel Kursunu ikincilikle bitirdi. Mart 1967 tarihinde Teğmenliğe naspedildi. Aynı yıl Füsun Hanım ile evlendi.

Sırasıyla;

23’üncü Piyade Tugayı 8’inci Topçu Taburunda (İstanbul),

10’uncu Piyade Tümeni Topçu Alayında (Tatvan),

58’inci Topçu Er Eğitim Tugayı (Burdur) Karargâh Bölüğü ve 1’inci Topçu Taburunda Batarya Komutanlıkları görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 1970’te Üsteğmen, 30 Ağustos 1973’te Yüzbaşı rütbesine yükseltildi.

Topçu ve Füze Okulu Kurslar Alayı Yedek Subay Taburunda (Polatlı) Yedek Subay Bölük Komutanlığı,

görevlerinde bulundu.

1976 – 1978 yıllarında Kara Harp Akademisinde öğrenim görerek 1978 yılında Kurmay Subay statüsünü kazandı.

1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Kurmay Sb. olarak;

1978 – 1980 yıllarında 2’nci Piyade Tümen Komutanlığında (Adapazarı) İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği;

1980 – 1984 yıllarında Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği;

1984 – 1986 Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekât Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 1980 tarihinde mümtazen terfi ettirilerek Binbaşılığa, 30 Ağustos 1984 tarihinde Yarbaylığa, 30 Ağustos 1987 tarihinde Albaylığa yükseltildi.

Akademi öncesi Özel Tekâmül Kursları, Fransızca Temel Kursu ve Gayri Nizami Harp Kursu gördü.

1986 – 1988 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı,

1988 – 1990 yıllarında Hakim olarak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1’inci ve 2’nci Dairelerinde Subay Üyelik ve 1’inci Daire Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

1990 yılında 8’inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı (Malazgirt) görevine atandı.

30 Ağustos 1992 tarihinde Tuğgeneralliğe yükseltildi ve General olarak;

1992 – 1995 yılları arasında üç yıl 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı (Kartal),

1995 – 1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra

30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

Emekliye ayrıldıktan sonra;

1997 – 1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak, Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlük görevini yürüttü.

30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulunda yer aldı.

28 Kasım 2004 – 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği’nin (ASDER) Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

03 Mart 2011 – 01 Kasım 2021 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevi yaptı.

Yeni ASDER Yönetimi, kendisine ASDER Onursal Başkanlığı unvanını münasip görmüştür.

ASDER Onursal Başkanı olarak,

28 Şubat 2012 tarihinde; Müslüman Ülke Silahlı kuvvetlerinin organizasyonu ve stratejik kullanımına danışmanlık, son kullanıcıdan eğitici seviyesine kadar özel konularda eğitim ve harp, silah ve araçlarının temini, bakım ve onarımı hizmetlerinde görev yapmak üzere SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketini,

24 Mayıs 2013 tarihinde İslam Ülkelerinin bir irade altında birleşmesinin teknik esaslarını inceleme ve İslam birliği temelinin atılması için uygun koşulları oluşturma hizmetleri için "ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğini”

19 Ocak 2013 tarihinde ASDER üyelerinin sportif faaliyetler yürütebilmesi için YUSDER – Yunus Uluslararası Doğa Sporları Derneği ve Deniz Sporları Kulübünü"

kurmuştur.

15 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve 08 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyeliğine getirilmiştir.

Bu görevlerinden 09 Ocak 2020 tarihinde istifa ederek ayrılmıştır.

Halen;

ASDER Onursal Başkanlığı,

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanlığı,

YUSDER Yönetim Kurulu Başkanlığı,

SADAT A.Ş. Ynt. Krl. Üyeliği,

İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği,

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (IMSU) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği

görevlerini aktif olarak yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk, 5 torun ve ziyadesi 6 toruncuğa sahip olup Fransızca bilir.