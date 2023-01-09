Güngören kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş vefat etti
Güngören kurucu Belediye Başkanı, 22.Dönem İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yahya Baş vefat etti.
Genel 09.01.2023, 23:47
Güngören kurucu Belediye Başkanı, 22.Dönem İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yahya Baş vefat etti.
Baş'ın cenazesi 10.01.2023 Salı (yarın) ikindi namazına müteakiben Fatih Camii’nden kaldırılarak, Güngören Köyiçi Mezarlığına defnedilecek.
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