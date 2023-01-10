Güngören Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş'ın cenazesi toprağa verildi

Fatih Camisi'nde ikindi vaktinde düzenlenen törende Baş'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda partili katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Baş'ın naaşı, defnedilmek üzere Güngören Köyiçi Mezarlığı'na götürüldü.

Trabzon'da 1952'de dünyaya gelen Yahya Baş, 1994-2002 yılları arasında Güngören Belediye Başkanlığı, 2002-2007 yılları arasında 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulunmuştu.