Güngören'de korkutan yangın!

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale ediyor.