Gündeme oturmuştu! Çilem Doğan'ın cezası onandı

Adana'da, 8 Temmuz 2015'te, Hasan Karabulut'u (33) öldürdüğü gerekçesiyle "eşini kasten öldürmek" suçundan yargılanan ve 2016'da 50 bin lira kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, yazılı açıklamasında, müvekkiline verilen 15 yıl hapis cezasıyla ilgili Yargıtay incelemesinin tamamlandığını bildirdi.

Ayanoğlu, inceleme sonucu Doğan'a verilen 15 yıl hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla onandığını belirterek, "Beklemediğimiz bir karardı. Kararı düzeltme yoluna başvuracağız. Dosyanın, Yargıtay Ceza Genel Kurulunda görüşülmesini talep edeceğiz. İnfazın durdurulması yönünde bir karar verilmezse maalesef Çilem cezaevine girecek." İfadelerini kullandı.

- Olay

Adana'da 8 Temmuz 2015'te, 33 yaşındaki eşi Hasan Karabulut'u öldürdüğü iddia edilen Çilem Doğan'a, "eşini kasten öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Müebbet hapse çarptırılan Doğan'ın, eylemini öldürdüğü eşinden kaynaklanan haksız tahrik altında gerçekleştirdiği için cezası 15 yıla düşürülmüştü.

Oy çokluğuyla verilen bu karara mahkeme başkanı muhalif olup, Doğan'ın daha önce eşinden gördüğü şiddet nedeniyle eylemini TCK'nin 27/2'nci maddesine göre "meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan" gerçekleştirdiğini belirtip sanığa ceza verilmemesini istemişti.

Çilem Doğan'ın avukatı da 2016 yılında tutukluluğa itiraz etmiş, Yargıtay incelemesi bitinceye kadar müvekkilinin küçük kızının mağdur olmaması amacıyla tutukluluğun kaldırılması talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti bu talebi yerinde görüp 50 bin lira kefaletle Doğan'ın tahliyesine karar vermişti.