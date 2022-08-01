Güler Sabancı'dan genç kadınlar için çağrı

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen, "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinin dijital portalı ile NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) genç kadınların Türkiye'nin her yerinde iş, staj, eğitim ve girişim desteğine ulaşmalarını sağlayan Fırsatlar Haritası açıldı.

Projenin adını taşıyan ve projeyle ilgili her türlü bilgiye kolayca erişme imkanı sunan "www.geleceginikurangenckadinlar.org"da, "Fırsatlar Haritası", "Online Eğitim", "Mentorluk", "Hibe Programı" gibi modüllerin yanı sıra NEET kavramıyla ilgili birçok makale ve istatistikler de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Ülkemiz, Avrupa'da en büyük NEET oranına sahip ülke durumunda. Bu büyük toplumsal soruna dikkat çekmek ve çözüm aramak adına hayata geçirdiğimiz Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin en önemli araçlarından biri de dijital portal ve Fırsatlar Haritası. Fırsatlar Haritası sayesinde genç kadınlar, Türkiye’nin her yerinden eğitim, iş, staj, girişim desteği fırsatlarına bu harita ile ulaşabilecek. Her zaman vurguladığımız gibi bu tip küresel meselelerde kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi iş birliği içinde çalışmalıdır. Fırsatlar Haritası’nda ne kadar çok kurumun istihdam ve eğitim fırsatı yer alırsa genç NEET kadınlar için hep birlikte bir adım atmış oluruz. Bu vesileyle özel sektördeki tüm değerli kurum ve kuruluşları Fırsatlar Haritası'nda yerlerini almak üzere davet ediyorum. Çünkü biliyoruz ki, genç kadınları eğitime ve iş hayatına, dolayısıyla da topluma kazandırmak ancak kolektif etkiyle mümkün." ifadelerini kullandı.

- Fırsatlar Haritası

Verilen bilgiye göre, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin en önemli araçlarından biri olan "Fırsatlar Haritası", 18 ila 29 yaş arasındaki NEET genç kadınların Türkiye haritası üzerinden kendilerine en yakın iş, staj, eğitim ve girişim desteği fırsatlarına ulaşmalarını sağlıyor.

Şimdiye kadar 1.500'e yakın fırsatın yer aldığı Fırsatlar Haritası'nda kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan fırsatlara yer veriliyor. Türkiye'de sayıları 3,5 milyona ulaşan ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlara fırsatlarıyla ulaşmak isteyen kurumlar da dijital portalın içerisindeki "Fırsat Girişi" özelliğiyle kendi fırsatlarını haritaya girme imkanı buluyor.

NEET genç kadınlar, dijital portal üstündeki "Online Eğitim" modülü ile hak temelli eğitim videolarına ulaşabiliyor. Online eğitimlere katılan NEET kadınlar, daha sonra izledikleri eğitim videosunu değerlendirebiliyor ve aynı zamanda yorum yazabiliyor. Saha araştırmalarının tamamlanmasını takiben tasarlanacak eğitimlerden sonra gerçekleştirilecek kişisel gelişim odaklı "Mentorluk Programı" ile ilgili bilgilere de dijital portaldan ulaşılabilecek.

"Hibe Programı" ise Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri destekleyecek farklı projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlayacak. Bu kapsamda Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 ilde NEET genç kadınlarla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek.

Şubat ayında hayata geçen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi, yüzde 50,5 oranındaki NEET genç kadınların farkındalıklarını artırmak, güçlenmelerini sağlamak, becerilerini ve istihdam fırsatlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Projenin tanıtım faaliyetleri kapsamında nisan ayında Adana, Diyarbakır ve İzmir’de il bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirildi. Yoğun ilgiyle karşılanan bu toplantılara kamu, sivil toplum, üniversite, meslek örgütleri ve kooperatifler olmak üzere 152 kurumdan 260 kişi katıldı. Proje hakkında bilgilendirilen katılımcılar, kendi deneyimleri ışığında NEET genç kadınların istihdam ve eğitim olanaklarına erişimlerine yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

- Saha araştırması başladı

Projenin pilot illeri Adana, Diyarbakır ve İzmir'de NEET kadınların mevcut durum ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve sektörel ihtiyaçları anlamak amacıyla İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) saha araştırmalarına başladı.

Saha araştırmaları sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve mentorluk faaliyetleri tasarlanacak.