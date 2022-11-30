Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin gözaltına alınanlar adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemi tamamlanan şüphelilerin sevki sırasında geniş güvenlik önlemi alındı.

Adliyeye götürülen şüpheliler arasında Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, ambulans sürücüleri A.G. ve H.K. de yer aldı.

Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E'nin emniyetteki ifadesinde, fişeği hedef gözetmeksizin attığını, bundan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemi tamamlanan şüphelilerin sevki sırasında geniş güvenlik önlemi alındı.

Adliyeye götürülen şüpheliler arasında Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, ambulans sürücüleri A.G. ve H.K. de yer aldı.

Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E'nin emniyetteki ifadesinde, fişeği hedef gözetmeksizin attığını, bundan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, fişekleri özel ambulansla stada soktuğu kamera kayıtlarıyla tespit edilen ambulans sürücüleri A.G. ile H.K'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

- Kaleci Özenç'i yaralayan tutuklanmıştı

Şüphelilerden kaleci Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, 28 Kasım'da adliyeye sevk edilmiş, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcılığı, şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildirmişti.