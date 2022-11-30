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Göztepe-Altay maçı soruşturması kapsamında 19 şüpheli cezaevine gönderildi

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda, tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'unun tutuklandığı bildirildi.

Genel 30.11.2022, 21:21
Göztepe-Altay maçı soruşturması kapsamında 19 şüpheli cezaevine gönderildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hakimliğe gönderilen sevk yazısında ise
şüpheliler D.D. ve K.E'nin maçtan bir gün önce taraftarlara dağıtmak için sis bombası, meşale, işaret fişeği ve torpilleri temin etmek amacıyla çalışma yaptığı, olaydan 1 gün önce WhatsApp grubundan maçta yapacakları eylem üzerine iş bölümü ve görev dağılımı yaptıkları bilgisi yer aldı.

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bir bölümünün ambulans görevlileri A.G. ve H.K. tarafından stada sokularak tuvaletteki çöp kutusuna bırakıldığı ifade edilen yazıda, şüphelilerden F.E'nin ise bir işaret fişeğini üzerine saklayarak turnikelere gittiği ifade edildi.

Taraftarların bir anda hücum etmesi nedeniyle turnikelerin yetersiz kalması üzerine çıkış için kullanılan kapının da açıldığına yer verilen yazıda, F.E'nin bu durumdan faydalanarak üstünü aramak isteyen özel güvenlik memurunu ittiği ve üzerini aratmadan stada giriş yaptığı belirtildi.

Tribüne bir arada giren şüphelilerin düzensiz oturdukları ve maç boyunca sürekli yer değiştirdikleri, tespite elverişsiz bir ortam oluşturuldukları vurgulanan yazıda, maçın 22. dakikasında şüphelilerin irtibatlı ve anlaşmalı şekilde kargaşa ortamı sağladığı, meşale ve sis bombalarıyla duman çıkarıldığı, bu sırada şüpheli F.E'nin üzerindeki fişeği Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru, insanların yoğun olarak bulunduğu yeri hedef gözeterek ateşlediği aktarıldı.

Cumhuriyet Savcısı Yılmaz, sevk yazısında şu ifadelere yer verdi:

"F.E'nin öldürmeye elverişli ve satışı ruhsata tabi olan işaret fişeği ile önceden planlanmış ve iş bölümü yapılmış şekilde, diğer şüphelilerin yardımı ve desteği sonucunda insanların yoğun olarak bulunduğu tribünü hedef alarak ateşleyip tribünde bulunan müşteki Mehmet Çakır'a isabet ettirerek üzerine atılı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği, diğer şüphelilerin de bu suçun işlenmesini kolaylaştırmak, ortam hazırlamak ve suça yardım etmek suretiyle üzerlerine atılı 'kasten öldürmeye teşebbüse iştirak' suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu anlaşılmaktadır."

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.

Kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A, 28 Kasım'da adliyeye sevk edilmiş, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

Genişletilen soruşturma kapsamında tribün olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

#Göztepe #Altay #fişek
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