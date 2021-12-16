Google aşı olmayanları işten çıkarabilecek
CNBC’nin ulaştığı şirket içi bir belgede, Google yönetimi çalışanlardan koronavirüs (Kovid-19) aşı durumlarını bildirmeleri, kanıt içeren belge göndermelerini istedi. Şirket, belli bir tarihten sonra bunu gerçekleştirmeyen çalışanlara tek tek ulaşmaya başlayacaklarını belirtti.
Genel 16.12.2021, 09:22
CNBC’nin ulaştığı şirket içi bir belgede, Google yönetimi çalışanlardan koronavirüs (Kovid-19) aşı durumlarını bildirmeleri, kanıt içeren belge göndermelerini istedi. Şirket, belli bir tarihten sonra bunu gerçekleştirmeyen çalışanlara tek tek ulaşmaya başlayacaklarını belirtti.
ÖNCE ÜCRETSİZ İZİN SONRA İŞTEN ÇIKIŞ
Belgeye göre, Kovid-19 aşılarını 18 Ocak’a kadar tamamlamayan çalışanlar, 30 gün ücretli izne ayrılacak. Durum devam ederse, ücretsiz 6 ay izin sonra ise tamamen görevine son verilebilecek.T24'ün aktardığı habere göre, Google sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında “Aşı zorunluluklarımız iş gücümüzü güvende tutmak ve hizmetlerimizi işletmeye devam edebilmek için çok önemli. Aşı politikamızın arkasındayız” dedi.
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