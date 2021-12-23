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'Gönül Dağlarında Batmayan İki Güneş' programı için geri sayım başladı

27-28 Aralık tarihlerinde Balıkesir'de 8 şehirden 34 öğrenci ve öğretmen, vefatının 85. yıl dönümünde Mehmet Akif’ i anmak üzere bir araya gelecek.

Genel 23.12.2021, 17:28 23.12.2021, 17:35
'Gönül Dağlarında Batmayan İki Güneş' programı için geri sayım başladı

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Gönül Dağlarında Batmayan İki Güneş: Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy programı için geri sayım başladı. 

27 Aralık 2021 Pazartesi günü Balıkesir Sultan Abdülhamit Han Sinema Salonunda saat 10.00’da yapılacak olan Mehmet Akif Ersoy açılış panelinin yanı sıra 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek eş zamanlı üç panelin ikisinde de Anadolu Mektebi öğrencileri, vefatının 700’üncü yılı nedeniyle 2021 yılında UNESCO tarafından Anma ve KutlamaYıl Dönümleri programına dâhil edilen sevginin, kardeşliğin,  hoşgörünün sesi Yunus Emre’yi anlatacak.

Anadolu Mektebi, 2015 yılının ikinci yarısında başlayan Mehmet Akif Ersoy okumaları tamamlandığında 2016 yılında Burdur, Isparta, Kastamonu, Aksaray ve Ankara’da düzenlenen bölgesel panellerle Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u anmış ve sonrasında da her yıl 12 Mart ve 27 Aralık tarihlerinde Millî Şairimizi anma ve yıl dönümü programları düzenlemiştir.
2017 yılından itibaren 14’ü genel olmak üzere 54 oturumda 217 konuşmacının yer aldığı programlarda Mehmet Akif Ersoy anılmıştır. 

#Yunus Emre #Mehmet Akif Ersoy #anadolu okulları
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