Gölbaşı'nda değişen bir şey yok

Ankara Gölbaşı'nda 26 Aralık 2020'de hizmete giren alt geçit trafik problemini çözmeye yardımcı olmadı.

Yapımı yaklaşık bir buçuk sene süren ve bu süreçte trafiği kilitleyen Ankara Gölbaşı'nda yapılan alt geçit, geçtiğimiz yılın sonunda hizmete girdi ancak Ankaralıların trafik çilesi bitmedi.