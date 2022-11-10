Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün çıkan yangın devam ediyor. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

Deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, bölgede hazır bekliyor.