Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal oldu.
Genel 31.01.2022, 15:20
Kabatepe ile Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtınadan dolayı yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
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