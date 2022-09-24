Göçmenlerin taşıyan bot battı: 6 ölü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı. Botun batmasıyla 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı.
Genel 24.09.2022, 16:01
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı.
Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.
Ekiplerin, boğulma tehlikesi geçiren 15 kişiyi kurtararak karaya çıkardığı öğrenildi.
Bölgede arama çalışması yapan ekipler tarafından bulunan 6 kişinin cesedi ise kıyıya taşındı.
Kaybolduğu belirtilen bir kişinin aranmasına devam ediliyor.
20
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1