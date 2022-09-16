Göçmenleri taşıyan tekne battı: 5 ölü

İzmir Çeşme'de göçmenleri taşıyan tekne battı. Batan teknede ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişi için ise çalışmalar devam ediyor.

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığı bildirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde yapılan çalışmalar sonucu ise 5 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.