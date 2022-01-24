Göçmen kaçakçılığı yapanlara tutuklama
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 17’si tutuklandı.
Genel 24.01.2022, 12:35
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 9 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 3'ü Afganistan, 3'ü İran uyruklu 19 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Ekipler suça karışanlara 421 bin 876 lira idari para cezası da uyguladı.
Kaynak: AA
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