Göçmen kaçakçılığı yapanlara tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 9 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 3'ü Afganistan, 3'ü İran uyruklu 19 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ekipler ​​​​​​suça karışanlara 421 bin 876 lira idari para cezası da uyguladı.