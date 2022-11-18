'Girdap' operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon kapsamında Erzurum'da gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 gün önce tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Cüneyt A, Bayram A, Mehmet A, Yasin S, Mehmet Emin B, Mustafa A. ve Pınar K, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adalet Sarayına sevk edildi.

Başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan şüpheli Sinan A'nın ise ifadesi Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınacak.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından haklarında yakalama kararı verilen 7 şüpheli 15 Kasım'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 161 bin 720 lira, 10 bin 50 dolar, 4 altın, 29 fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve suç unsuru içeren dokümanlar ele geçirilmişti.