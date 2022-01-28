Gevaş'ta otobüs devrildi: 2'si ağır, 9 yaralı
Van'ın Gevaş ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Genel 28.01.2022, 10:19
Mersin'den Van'a gelen Metro firmasına ait 02 DE 810 plakalı otobüs, Gevaş ilçesi Atalan bölgesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Otobüsten çıkarılan 2'si ağır 9 yaralı, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.
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