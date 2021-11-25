Getir uygulamasında erişim sorunu
Mobil uygulamasıyla restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti veren Getir uygulamasına tüketiciler erişim sorunu yaşadı.
Genel 25.11.2021, 13:26 25.11.2021, 13:31
Getir uygulamasına erişim sorunu yaşandı.Bazı kullanıcılar, mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti veren Getir uygulamasına erişmekte sıkıntı yaşadı.
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|13
|26
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|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
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|13
|16
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|13
|10
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|9
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|13
|7
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|O
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|25
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|25
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|20
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|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
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|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
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|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
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|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
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|26
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|12
|25
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|23
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|20
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|12
|19
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|19
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|17
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|12
|17
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|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
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|12
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|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
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|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7