Geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın 45 dakikada kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Plastik ve metal malzemelerin bulunduğu tesisin deposunda başlayan alevleri fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dumanı kentin birçok bölgesinden görülen yangını yaklaşık 45 dakikada kontrol altına aldı.Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.