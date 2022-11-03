Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Fadıllı Mahallesi'ndeki tesisin kağıt ve plastik atıkların bulunduğu kapalı alandaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Deponun kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.